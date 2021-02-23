Чадские общественники и правозащитники заявили о необходимости смены власти в стране

Нджамена, 23 февраля. Чадские правозащитники, политические и общественные деятели встретились 22 февраля для обсуждения обстановки в стране, сообщил Alwihda Info.

Участники мероприятия проанализировали итоги 30-летнего правления президента Чада Идриса Деби и партии MPS и пришли к печальному выводу: республика переживает кризис почти во всех сферах жизни. Судя по всему, разрешение проблем, от которых страдает африканское государство, предвидится нескоро.

«С 1990 года наша страна еще не испытывала столько проблем во всех областях. Особенно страдают основные свободы и права человека», — объяснили общественные деятели.

Они отметили, что причиной сложившейся ситуации является систематическое и целенаправленное разрушение государственных институтов. Участники встречи предупредили, что если в республике ничего не изменится, то от нее останутся лишь руины. Граждане страны просто уедут из Чада. Общественные деятели уверены, что для положительных перемен стране необходима смена власти.

Ранее международная редакция Федерального агентства новостей сообщала, что кандидат в президенты Чада раскритиковал действующего главу государства.