МЧС приглашает курян на временную работу спасателями-переправщиками

Курск, 23 февраля. В официальной группе «ВКонтакте» управления по делам ГО и ЧС было опубликовано объявление о наборе на работу переправщиками на время сезона весенних паводков.

В условиях работы указано, что жители региона бесплатно пройдут необходимое обучение и будут официально трудоустроены по срочному договору на один месяц.

В обязанности спасателя-переправщика входят дежурства на период паводков, перевозка пассажиров переправы, обеспечение их безопасности и сохранности спецоборудования, заполнение отчетной документации.

Ранее ФАН сообщал, что в курской области 16-летнюю курянку Марию Кобелеву за спасение тонувшего ребенка наградили медалью «За проявленное мужество». По словам девочки, оказать первую помощь мальчику ей помог учитель Игорь Бойка.