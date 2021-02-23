Министр экономики Чада встретился с новым постпредом Программы развития ООН в республике

Нджамена, 23 февраля. Министр экономики и планирования развития Исса Дубран встретился с новым постоянным представителем Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) Камилем Камалуддином.

Об этом сообщил ресурс Thcadinfos, ссылаясь на заявление пресс-службы представителя ООН.

Камалуддин встретился с министром перед началом своей миссии в Чаде. В рамках сотрудничества республики и ООН он выделил четыре наиболее приоритетных направления. Особое внимание будет уделяться инклюзивному росту и устойчивому развитию, совместному управлению и социальной сплоченности, экологии и охране окружающей среды от стихийных бедствий, а также развитию человеческих ресурсов.

Кроме того, новый постоянный представитель Организации отметил, что встреча с министром подтверждает приверженность ООН сотрудничеству с Чадом для достижения лучших результатов.

Ранее международная редакция Федерального агентства новостей сообщала, что президент Чада Идрис Деби встретился с коллегой из Гвинеи-Бисау. Они обсуждали совместную работу по установлению мира в регионе.