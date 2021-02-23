Депардье предъявили обвинение в изнасиловании молодой актрисы

Париж, 23 февраля. Французскому актеру Жерару Депардье предъявлено обвинение в сексуальных домогательствах и изнасиловании, сообщает со ссылкой на близкие к делу источники AFP.

Обвинение было предъявлено еще 16 декабря. Истицей выступает молодая актриса. По ее словам, домогательства и изнасилование произошли летом 2018 года.

В июне 2019 года следствие было прекращено. Тогда власти не обнаружили состава преступления, а сам Депардье опровергал обвинения.

Прокуратура Парижа в августе 2020 года направила запрос о возобновлении дела. Суд возобновил расследование в октябре прошлого года. По предварительным данным, предполагаемая пострадавшая попросила вновь начать процесс в отношении артиста, обратившись в надлежащие органы с иском о повторном рассмотрении инцидента.