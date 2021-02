Обвиняемый в коррупции экс-президент ЮАР может получить срок за неуважение к суду

Дело о коррупции экс-президента ЮАР Джейкоба Зумы готово к судебному разбирательству, все предварительные вопросы решены, заявил государственный прокурор республики Уильям Даунер.

Однако до процесса по коррупционным делам бывший глава государства может получить срок за неповиновение приказу суда. Зума систематически уклоняется от дачи показаний и обвиняет представителей юстиции в предвзятом отношении.

Международная редакция Федерального агентства новостей разобралась, почему процесс над бывшим президентом важен для ЮАР.

Джейкоб Зума начал политическую деятельность в 17-летнем возрасте, вступив в 1959 году в партию «Африканский национальный конгресс» (АНК). Он был сподвижником Нельсона Манделы, боролся против режима апартеида, в связи с чем получил десятилетний срок, а позже длительное время находился в изгнании.

После возвращения в страну активно занимался государственной деятельностью в составе АНК, которая по сей день сохраняет статус правящей партии. За девять лет Зума превратился из регионального политика в заместителя президента ЮАР. На этой должности он впервые столкнулся с обвинениями в коррупции.

Поводом послужили хищения во время масштабной закупки оружия для модернизации и укрепления национальной армии. В 1999 году правительство выделило 4,8 миллиарда долларов на приобретение различной военной техники. В 2004 году начался громкий судебный процесс, в котором одним из обвиняемых фигурировал финансовый советник Зумы Шабир Шайк.

Суд признал доказательства того, что Шайк действовал в интересах тогда еще вице-президента, недостаточными. Команда юристов Зумы успешно затянула разбирательство и вывела его из-под удара, хотя должность зампреда он утратил.

Противники Зумы неоднократно возвращались к этому делу во время его первого и второго сроков четвертого президента ЮАР, пытаясь провести через парламент вотум недоверия. Каждый раз суд заходил в тупик по различным причинам процессуального характера, а политик успешно удерживал власть.

Аналогичным образом заканчивались и все новые обвинения в коррупции, связанные с индийским кланом Гупта, перестройкой на государственные средства личной резиденции и непредоставлением декларации о доходах.

Параллельно, еще до вступления в должность главы государства, Зума получил оправдательный вердикт суда по делу об изнасиловании. В качестве ответного шага он подал ряд исков против СМИ, освещавших процесс в негативном для него ключе. И суд встал на сторону будущего президента, назначив ему солидные компенсации.

Несмотря на череду громких разбирательств, Зума на протяжении многих лет получал поддержку правящей партии АНК, а также коммунистической партии ЮАР, из которой он вышел еще в 1990 году.

