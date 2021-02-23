Власти Бурунди и Руанды готовятся к строительству плотины на реке Нил

Гитега, 23 февраля. Правительства Бурунди и Руанды продолжают сбор средств для реализации совместного многоцелевого проекта по управлению водными ресурсами реки Аканьяру. Об этом сообщил секретариат партнерской организации «Инициатива по бассейну Нила» (NBI), в которую входят обе страны.

Африканский банк развития (АБР) и Фонд подготовки инфраструктурных проектов НЕПАД участвуют в подготовке ресурсов для строительства дамбы на реке Аканьяру. Она обеспечит питьевой водой 614 200 человек, а также сможет орошать 12 474 гектаров сельскохозяйственных угодий в Бурунди и Руанде. Кроме того, ГЭС должна вырабатывать 14,5 МВт электроэнергии для 141 111 домов.

Реализация проекта повлияет на развитие животноводства и создаст новые рабочие места. Плотина поможет в охране окружающей среды, борьбе с наводнениями и управлении водосборными бассейнами.

Десять государств, входящих в состав «Инициативы по бассейну Нил», призвали увеличить инвестиции в строительство проектов, связанных с водными ресурсами.

Министр окружающей среды Руанды Жанна д’Арк Муджавамария, которая сейчас возглавляет Совет министров Нила, отметила важность совместного вклада в развитие инициативы по возведению плотины Аканьяру.

«Чтобы выжить, нам всем нужна вода. Энергия — ключевая опора экономического развития. Но справедливая и стабильная выгода от Нила будет получена только в случае сотрудничества всех стран бассейна», — сказала она.

Аканьяру — не единственная плотина на реке Нил. Кроме нее в регионе строят ГЭС Rusumo Falls, которая завершена уже на 72%. NBI разработала еще 84 инвестиционные программы, общая сумма которых составляет 6,5 миллиарда долларов. Тем не менее большинство проектов так и остались нереализованными.