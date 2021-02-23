Барецкий заявил, что станцевавшего на братской могиле тиктокера «отправят под шконку»

Двадцатилетний работник банка, блогер и экс-кандидат в депутаты Кирилл Ежов, который в полуголом виде станцевал на братской могиле Мамаева кургана в Волгограде, будет подвергаться различным издевательствам от других заключенных тюрьмы, куда его отправит суд. Об этом в интервью ФАН заявил писатель и режиссер Стас Барецкий.

Видео с шокирующими кадрами вопиющего кощунства появилось 23 февраля, в День защитника Отечества, в социальной сети TikTok. Ритмично двигаясь под музыку, молодой человек постепенно стягивал с себя одежду у подножия памятника «Родина-мать» и раскидывал свои грязные носки по братской могиле, где захоронены десятки тысяч человек. Полиция уже начала проверку по факту опубликованной видеозаписи.

«Жалко, что нет у нас сейчас горячих точек, — посетовал Барецкий. — Этого парня бы в Сирию куда-нибудь отправить, чтобы он пороха понюхал, и, если придется, сам занял место в какой-нибудь братской могиле — только не столь престижной, как Мамаев курган, разумеется».

Шоумен убежден, что офисные менеджеры, к которым относится работающий в банке Ежов, ведут непростительно сладкую жизнь, получая огромные зарплаты.

«И от этого у них едет крыша, вы понимаете, — объясняет писатель. — Им бы налог какой-нибудь ввести дополнительный, чтобы 90% зарплаты изымать, а то они спускают все на наркоту и чудят потом, записывая видосы на кладбищах и мемориалах».

Собеседник ФАН предположил, что Ежов сидит «на солях и спидах», которые тому продают под видом кокаина недобросовестные «барыги».

«И от этого крыша тоже едет капитально, — заявил Барецкий. — У меня есть знакомые наркоманы по девяностым, я это видел. Эти спиды держат по три дня, человек не ест, ни спит, а только находится в состоянии химической эйфории. Инвалидами после этого становятся моментально».

Писатель убежден, что за свой антиобщественный поступок тиктокер заслуживает максимально сурового наказания — «10 лет тюрьмы, как тому бомжу, который жарил крысу на Вечном огне».