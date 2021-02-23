Глава Анголы пытается удержать власть в стране посредством диалога с боевиками из ЦАР

Луанда, 23 февраля. Президент Анголы Жоау Лоуренсу хочет пригласить на предстоящий саммит Экономического сообщества центральноафриканских государств (ЭСЦАГ) боевиков из «Коалиции патриотов за перемены» (CPC) и отвлечь граждан от внутренних проблем страны. Об этом сообщает ресурс Nouvelles+.

Ангола страдает от внутренних политических проблем и переживает экономический кризис. К этому привели безработица, коррупция и ряд других сложностей. Жители страны больше не верят обещаниям Лоуренсу, они недовольны его президентством, но, судя по всему, глава Анголы боится потерять власть.

Саммит в Луанде пройдет 2 марта. Франкофонные СМИ со ссылкой на источники утверждают, что на мероприятие пригласили лидеров семи группировок из состава CPC, деятельность которой координирует экс-глава ЦАР Франсуа Бозизе. Центральноафриканские войска (FACA) успешно справляются с беспорядками и освобождают республику от боевиков. Однако Ангола пытается стать стороной конфликта и настаивает на диалоге с радикалами.

Все указывает на то, что Лоуренсу решил вмешательством во внутренние дела африканского государства отвлечь граждан от кризиса в собственной стране. Участие боевиков в саммите — попытка добиться международного признания для CPC, что может серьезно усугубить ситуацию в ЦАР. При этом многие СМИ сомневаются, что встреча ЭСЦАГ в Луанде вообще состоится.

Ранее международная редакция Федерального агентства новостей сообщала, что военный эксперт осудил планы Анголы пригласить боевиков на саммит и навязать диалог с ними властям ЦАР.