Немецкие метеорологи зафиксировали рекордный скачок температуры

Берлин, 23 февраля. Рекордные скачки температуры воздуха наблюдались в Германии на протяжении всей недели. Об этом свидетельствуют данные Немецкой метеорологической службы.

Минимум три температурных рекорда зарегистрировали в Германии. Самым аномальным считается скачок термометра в Гёттингене на 41,9 градуса Цельсия. Так, еще 14 февраля температурные показатели находились в пределах −23,8 градуса, а через неделю столбики термометров оказались на уровне 18,1 градуса Цельсия.

По всей Германии на данный момент наблюдается теплая погода, которая продержится еще несколько дней. При этом на некоторых метеостанциях фиксируют рекордные для зимы температуры. Непривычно низкие показатели и обильные снегопады сменились в последние дни на теплый субтропический воздух.

Главный специалист метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова связывает аномальную погоду этой зимой с наступлением новой климатической эпохи. В ближайшие годы погодных катаклизмов может стать еще больше, считает она.