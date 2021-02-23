Зарубежные ученые выяснили, как сигаретный дым помогает коронавирусу проникать в организм

Вашингтон, 23 февраля. Исследователи из лаборатории Колд Спринг Харбор установили, что дым от сигарет помогает коронавирусу проникать в организм человека.

Дело в том, что сигаретный дым заставляет легкие вырабатывать больше белка ACE2, который SARS-CoV-2 использует для проникновения в клетки. Именно ACE2 действует как входной рецептор для коронавируса и приводит к повышенному риску заражения, а также смерти.

Таким образом ученые установили связь между белками, ответственными за поражение организма, и особенностями трех групп людей, которые наиболее тяжело переносили болезнь. В частности, это пожилые, мужчины и курильщики. При этом было установлено, что у тех, кто бросил курить, выработка белка ACE2 приходит в норму.

ФАН ранее писал о сроках окончания пандемии коронавирусной инфекции. Глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил, что это может произойти в начале 2022 году.