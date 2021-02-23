Савельева показала видео романтической прогулки с Сафоновым

Москва, 23 февраля. Звезда сериала «Татьянин день» Кирилл Сафонов женат на экс-солистке женской группы «Фабрика» Саше Савельевой почти 11 лет. У супругов до сих пор не остыли чувства друг к другу.

Вечером 23 февраля пара решила прогуляться по снежному лесу. Сафонов был одет в черную дубленку, а его супруга в такого же цвета пуховик. Звезды не забыли и о шапках. В морозную погоду актер прятался за плечо певицы, пока она снимала селфи, пряча нос в серый шарф. На фоне был слышен скрип снега под ногами.

Нежное видео Савельева опубликовала в личном микроблоге Instagram. В подписи к ролику она сообщила, что вместе гулять теплее. Сафонов одним из первых прокомментировал публикацию жены, отправив ей эмоджи с поцелуем.

«Какие вы чудесные! Приятно на вас смотреть»; «Красивая пара»; «Берегите друг друга», — прокомментировали пост фанаты.

Ранее олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин рассказал, почему его отношения с Савельевой не привели к браку. Спортсмен заявил, что они с певицей в какой-то момент «что-то поняли» и решили прекратить роман.