Россиянам рассказали, почему опасно заедать стресс

Санкт-Петербург, 23 февраля. Стрессовые ситуации заставляют организм искать легкие способы получить удовольствие, поэтому люди часто склонны заедать проблемы. Однако такое поведение может быть крайне опасно.

Тяга к вкусненькому появляется вовсе не из-за чувства голода, объяснили в Управлении Роспотребнадзора по Петербургу. Организму под давлением стресса требуются приятные ощущения, а еда выглядит самым простым и быстрым способом их получить.

При этом зачастую самым вкусным человеку кажется сладкая или жирная пища. Однако такой богатый калориями источник дает сигнал организму начинать запасать энергию и наедаться впрок, активируя в мозге зоны удовольствия.

Большинство сразу же забывает о потенциальном вреде для здоровья от употребления такой еды. Но чем больше сахара, жира и соли съедает человек, тем более мощное привыкание он к ним испытывает. Поэтому важно контролировать свой рацион.

К тому же, некоторые продукты не стоит есть перед сном, чтобы после не страдать от бессонницы. Например, сырые овощи способны ускорить работу пищеварительного тракта, что воспрепятствует переходу в глубокую фазу сна.