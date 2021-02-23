Аналитики Sohu объяснили, чем обернется отказ России противостоять США

Пекин, 23 февраля. Россия уравновешивает США в геополитическом противостоянии, ограничивая амбиции Вашингтона, которые станут ненасытными, если Россия откажется от борьбы.

Вашингтон рассматривает Москву в качестве своего главного геополитического противника, что прописано в новой оборонной доктрине США. Китайские эксперты задумались над тем, что произойдет, если Россия вдруг устранится от противостояния Америке. Их размышления, опубликованные в статье в издании Sohu, перевела для русскоязычной аудитории «ПолитРоссия».

Авторы публикации уверены в том, что в случае такого развития событий у США окажутся полностью развязаны руки и они просто уничтожат те страны, которые давно им не нравятся. Диктатура же доллара станет тотальной. Итог выхода России из геополитического противостояния китайские эксперты объяснили одной фразой.

«Мир больше никогда не будет мирным», — подчеркнули они.

Американские СМИ в последнее время уделяют много внимания сценариям военного конфликта между Россией и НАТО. Телеканал «360» сообщил, что колумнист издания The National Interest Джон Россомандо считает, что если начнется война, то российская армия при поддержке белорусских союзников разорвет НАТО пополам.

Агрессивные амбиции США вынудили Россию создать эффективное средство сдерживания в виде новейшего межконтинентального ракетного комплекса «Сармат». Эксперты издания Sina, как передало Федеральное агентство новостей, считают, что эта новинка станет для стратегов Пентагона новой головной болью.