Меган Маркл впервые появилась на публике после сообщения о новой беременности

Лос-Анджелес, 23 февраля. Супруга британского принца Гарри, актриса Меган Маркл впервые появилась на публике после новости о том, что пара ждет второго ребенка.

Герцог Сассекский и его жена записали обращение к поклонникам, в ходе которого попросили обратить внимание на их творчество. Сложив с себя королевские полномочия, Гарри и Меган Маркл занялись работой в медиа.

«Мы используем подкасты, чтобы вести мощные разговоры, чтобы предъявить миру голоса, которые не всегда могут быть услышаны», — рассказал внук Елизаветы II.

Маркл надела для записи видео голубое платье из ткани с лимонами. Поклонники пытались разглядеть живот герцогини Сассекской, но наряд не позволил это сделать. Стоимость такого платья составляет около 4 тысяч долларов.

Первенец Маркл и принца Гарри появился на свет в мае 2019 года. После того, как супруги сложили с себя королевские полномочия и переехали в США, появились слухи о новой беременности актрисы. Прошлой осенью герцогиня призналась, что пережила выкидыш, и ей требовалось время на восстановление.

Недавно выяснилось, что принц Гарри с женой после переезда какое-то время тайно жили в особняке известной телеведущей Опры Уинфри. Затем молодожены купили собственный дом в том же районе.