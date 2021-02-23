Николаев опубликовал редкий снимок времен армейской службы

Москва, 23 февраля. Певец и композитор Игорь Николаев показал архивное фото в честь Дня защитника Отечества. Снимок был сделан во времена службы музыканта в армии.

Фотография появилась на странице исполнителя в Instagram. Похоже, снимок сделали, когда молодой Николаев приносил присягу. Примечательно, что на черно-белом фото артист предстал перед поклонниками без привычных усов.

«С праздником!» — написал под кадром музыкант.

Подписчики Игоря Николаева восхитились редким снимком певца. Многие поздравили исполнителя с Днем защитника Отечества.

«Какой красавец!!! С праздником, Игорь!»; «Очень подходит вам форма»; «Игорь, с праздником Дня защитника Отечества! Здоровья вам и вашей прекрасной семье. Пусть творческие силы вдохновляют вас»; «С праздником, наш любимый маэстро!» — написали комментаторы.

Многие звезды в честь 23 Февраля похвастались службой в армии. Например, стилист и певец Сергей Зверев показал фото из дембельского альбома. Некоторые поклонники именитого парикмахера не знали, что ему довелось служить, и были крайне удивлены.