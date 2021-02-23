МИД Судана обвинил Эфиопию в посягательстве на территориальную целостность

Хартум, 23 февраля. МИД Судана заявил, что Эфиопия претендует на земли африканского государства, в связи с чем на данном этапе не может идти речи об обсуждении с Аддис-Абебой каких-либо территориальных вопросов, сообщает информационное агентство Al Arabiya.

Также в Министерстве иностранных дел подчеркнули, что эфиопской стороне необходимо официально заявить о своих претензиях относительно линии разграничения, если она считает, что имеет право на спорный регион Аль-Фашага. При этом представители внешнеполитического ведомства добавили, что развертывание вооруженных сил в данном районе является окончательным и необратимым решением.

Напомним, территория площадью свыше 600 квадратных километров плодородных земель по-прежнему провоцирует разногласия между двумя соседними государствами. Эфиопия не признает мирные договоренности 1902 года, согласно которым официально была определена принадлежность Аль-Фашаги Судану. За последние несколько десятилетий этот регион становился причиной целого ряда боестолкновений.

Ранее международная редакция Федерального агентства новостей сообщала, что Хартум заявил о наличии документов, разрешающих приграничный спор с Аддис-Абебой.