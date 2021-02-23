Российские военные поздравили ветеранов с Днем защитника Отечества в Таджикистане

Душанбе, 23 февраля. Ветеранов поздравило с Днем защитника Отечества командование 201-й военной базы России в Таджикистане.

На территории мемориального комплекса Героев состоялось торжественное возложение цветов к Вечному огню. Ветераны и военнослужащие России почтили память павших героев минутой молчания. Военный оркестр исполнил на мероприятии популярные произведения, а на территории российской военной базы была организована выставка военного оружия и современной военной техники. Всем пришедшим продемонстрировали самые современные образцы стрелкового оружия, беспилотных летательных аппаратов, средств связи, экипировки и военной бронетехники.

Ветеранов, которые не смогли прийти по состоянию здоровья, поздравили дома. 80-летнего полковника запаса Юлдаша Халикова поздравили с Днем защитника Отечества военным оркестром во дворе его дома и вручили подарки.

Ранее ФАН писал, что в Приднестровье российских военных поздравили с 23 Февраля праздничным концертом. Для военнослужащих и их семей поставили художественное театрализованное представление и подготовили танцевальные номера.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в подмосковном парке «Патриот» 23 Февраля провели историческую реконструкцию. Стоит подчеркнуть, что этот праздник отмечают не только в России, но и в странах бывшего СССР.