В «Газпроме» рассказали о восстановительных работах на газопроводе «Союз»

Оренбург, 23 февраля. После аварии на магистральном газопроводе «Союз» в Оренбургской области на место ЧП прибыли подразделения и техника «Газпром трансгаз Екатеринбург», сообщили в компании.

Специалисты приступили к восстановительным работам. Потребители, оказавшиеся в районе аварии, получают газ по альтернативным маршрутам Единой системы газоснабжения. Также были задействованы автогазозаправщики.

Полностью устранить последствия взрыва и пожара планируется в течение двух дней. В результате происшествия никто не пострадал. На месте работают сотрудников МЧС, а также специалисты министерства природных ресурсов и экологии Оренбургской области.