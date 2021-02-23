Экзотические питомцы в обычной квартире: ФАН выяснил все «За» и «Против»

Тула, 23 февраля. Стоит ли держать дома рептилий и амфибий? Можно ли им создать оптимальные условия существования в обычной квартире? Приветствуется ли это? Не опасно ли? На эту тему ФАН поговорил с герпетологом (специалистом по данным видам животных) и ведущим зоотехником тульского областного экзотариума Дарьей Змеевой.

С рептилиями и амфибиями Дарья работает 13 лет. Из них 10 лет была начальником отдела герпетологии в екатеринбургском зоопарке. В тульском же экзотариуме она более года.

На вопрос о том не страшно ли держать дома змей или же, например, ящериц, Дарья отвечает, что для нее страшно — это перекладывать бумажки в офисе. Тут уж у кого какая специализация. Дело не в страхе, а в профессионализме.

Кстати, не только на работе Дарья общается с экзотическими животными. Как она рассказала ФАН, дома у нее тоже целая коллекция. Есть там и вараны, и змеи, в том числе и ядовитые.

«Я абсолютно положительно отношусь к содержанию рептилий и амфибий дома. Вполне реально обеспечить им все надлежащие условия. Не надо думать, что, например, питоны — это какая-то суперэкзотика. С 70-х годов прошлого века это развивающаяся в мире культура. А вот в России об этом пока мало известно. Для многих видов давным-давно разработаны методики, и ничего здесь нет сложного и удивительного», — уверяет Дарья Змеева.

Оказывается, в настоящий момент те же сурикаты в Российской Федерации являются официальными домашними животными.

Многие виды питонов и ящериц относятся к категории «ПЭТ», то есть животные, которые уже рамках селекции разводятся в домашних условиях, изобретаются новые цветовые вариации. Конечно, для содержания некоторых рептилий нужно соблюдать меры безопасности. Например, заводя очень крупного питона надо отдавать себе отчет в том, что в одиночку его просто не сдвинуть с места. В общем, всегда есть нюансы. Но в целом, содержание рептилий и амфибий дома даже приветствуется. Для некоторых из них это чуть ли единственный шанс на выживание.

«На данный момент домашнее содержание многих видов рептилий и амфибий – это выход для сохранения этих животных как таковых на земле, — продолжает Дарья. Так как это мелкие животные, ими, как правило, не интересуются крупные зоопарки. А их очень легко содержать дома. Один из ярких примеров — это те же аксолотли (это хрупкие амфибии), которые, скорее всего, уже вымерли в рамках своего места обитания. По официальным данным, они находятся на грани вымирания».

Конечно, рептилии не такие ласковые как кошки и собаки. Но согласитесь, далеко не всем нравятся пушистики в качестве домашних животных. Это тоже все сугубо индивидуально. Что касается — опасно или не опасно? Да, опасность есть. Но также опасно держать дома, например, крупную собаку. Она тоже может укусить.

«Надо понимать, что к рептилиям нужен особый подход. Они должны жить только в рамках своего террариума. Отпускать их погулять по квартире просто не допустимо. Да, можно подержать немного в руках и не более того», — говорит Дарья.

А, например, если у вас живет дома и змея, и собака, то они не должны пересекаться. Крупная змея может себя защитить, нанеся псу урон. И также есть собаки, которые «заточены» на зооагрессию. Тогда уже может пострадать рептилия. Собаки могут воспринять какую-нибудь мелкую ящерицу как кормовой объект.

А еще, оказывается, содержать дома, например, небольшого питона гораздо выгоднее, чем собаку. Ведь собаку надо кормить несколько раз в день и подчас хозяева покупают им элитный корм. Змею же достаточно кормить один раз в две недели. Корм тоже предусмотрен. Многие зоомагазины предлагают замороженных мышей. Кинул в морозилку и никаких проблем. Главное, потом со своими пельменями не перепутать. Также рептилий не нужно выгуливать. Они не будут требовать к себе внимания. Не будут скулить и грызть диван в ваше отсутствие.

Ранее ФАН писал о том, что ученые раскрыли механизм защиты змей от своего же яда.