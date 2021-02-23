Гендиректор «Укроборонпрома» назвал условие достройки второго самолета Ан-225 «Мрия»

Киев, 23 февраля. Фюзеляж второго самолета Ан-225 «Мрия» с одним крылом с 1980-х годов до сих пор стоит в ГП «Антонов», а на Украине регулярно озвучивают планы его достройки.

Самый крупный и самый грузоподъемный самолет Ан-225 «Мрия» существует в единственном экземпляре, а второй так и остался недостроенным. Генеральный директор госкорпорации «Укроборонпром» Юрий Гусев на канале IDEALIST.media назвал условия, при которых можно будет достроить вторую «Мрию».

«Это реально осуществить, если появится инвестор. Мы сейчас ведем переговоры по привлечению инвесторов для достройки второй «Мрии"», — заявил он.

Гусев отметил, что фюзеляж и одно крыло уже были готовы в конце 1980-х годов и до сих пор сохранились на предприятии. Он убежден, что ГП «Антонов» способен достроить самолет. Правда, сначала заводу придется закрыть долг в размере 3 млрд 800 млн гривен, накопившийся за годы отсутствия заказов.

Если долг можно будет погасить за счет инвесторов, то другую проблему так легко не решить. Гусев признался, что средний возраст украинских авиаконструкторов и авиаинженеров давно перевалил отметку в 60 лет. Отрасль просто задыхается от нехватки молодых кадров и естественной убыли старых.

Например, одному из инженеров «Антонова», Виктору Ковальскому, уже 81 год. В январе, как сообщил телеканал «360», его избили киевские полицейские, нанеся ему различные травмы.