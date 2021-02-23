Арест шестерых контрабандистов и миссия ЕС в Триполи — события в Ливии 23 февраля

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, произошедших в Ливии 23 февраля 2021 года.

События

Управление безопасности юго-восточного ливийского муниципалитета Аль-Куфра подтвердило освобождение 156 мигрантов, в том числе 15 женщин и пяти детей. Заложников удерживали контрабандисты в секретной тюрьме.

Обнаружили импровизированную темницу благодаря побегу одного из узников. Мигрант рассказал не только о местоположении тюрьмы, но и о пытках. В ходе последующего рейда арестовали шестерых контрабандистов и направили в прокуратуру. Освобожденных заложников, которые оказались выходцами из Сомали, Эритреи и Судана, доставили в Центры временного содержания.

Six human smugglers arrested https://t.co/Hj4HWsJjAW — The Libya Observer (@Lyobserver) February 23, 2021

Патруль батальона «Субуль ас-Салям» Ливийской национальной армии в тот же день захватил три автомобиля в муниципалитете Аль-Куфра. Оказалось, что Toyota Tundra контрабандой перевозила бензин в пограничный с Суданом район.

Водителей и транспорт передали в Главную прокуратуру Аль-Куфры для принятия правовых мер.

Развитие ситуации вокруг покушения на Фатхи Башагу

Министр внутренних дел Правительства национального согласия Ливии Фатхи Башага пообщался с заместителем британского посла в североафриканской стране Флером Уилсоном.

Лондон вслед за остальными странами соболезнует главе МВД ПНС в связи с инцидентом, случившимся в воскресенье, 21 февраля.

«Великобритания решительно осуждает любые действия, которые угрожают стабильности и безопасности Ливии и политическому процессу в целом», — говорится в заявлении посольства.

Pleased to speak with @Fathi_Bashagha and convey directly my sympathy to him and his team following Sunday’s security incident. The UK strongly condemns any acts that threaten the stability and security of Libya, and the wider political process. #UKWithLibya pic.twitter.com/1Hd8cM5fk7 — UK in Libya???????????????? (@UKinLibya) February 23, 2021

Тем временем сам министр, согласно источнику телеканала Sky News Arabia, планирует операцию против бандформирований города Аз-Завия, которых он обвиняет в покушении на себя. При этом Башага хочет взять под контроль нефтегазовый комплекс Меллита и местный нефтеперерабатывающий завод. Основанием для этого станет «пресечение контрабанды топлива».

Таким образом, если данные источника подтвердятся, проигравший на недавних выборах премьер-министр Фатхи Башага усилит благодаря покушению свое влияние, укрепит финансовое положение, а также нанесет серьезный урон боевикам Аз-Завии, с которыми у него давний конфликт.

Политика

Триполи

Глава Президентского совета Мухаммад Юнис аль-Манфи с заместителями Абдаллой Лафи и Мусой Куни, а также премьер-министром Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Абд аль-Хамидом Дабибой встретились с военным руководством Западного региона.

Стороны обсудили как объединение армии, так и поддержку Совместного военного комитета «5+5».

После этого премьер-министр ПНЕ, глава Президентского совета и его заместители приняли главу Миссии ЕС в Ливии Хосе Сабаделя и главу Миссии ЕС по содействию пограничному контролю в Ливии (EUBAM) Наталину Чеа в Триполи. Стороны обсудили аспекты сотрудничества между Ливией и Европой, а также пути поддержки нового Президентского совета и ПНЕ.

Затронули вопросы совместной координации между сторонами для смягчения кризиса, связанного с нелегальной миграцией, пограничного контроля и борьбы с организованной преступностью. Сабадель поздравил Президентский совет и главу ПНЕ с избранием, подчеркнув, что ЕС окажет им полную поддержку. Дабиба и члены Президентского совета подчеркнули необходимость скорейшего предоставления Ливии вакцины против коронавируса.

المنفي ونائباه يؤكدون استعداد الاتحاد الأوروبي لدعم المجلس الرئاسي

https://t.co/ppOLaNuUjO#ليبيا — قناة ليبيا الأحرار (@libyaalahrartv) February 23, 2021

Консультации депутатов Палаты представителей прошли в Триполи. По словам официального представителя Асъада Шарта, обсудили проведение совещания с достижением кворума доверия ПНЕ, а также время и место следующего заседания Палаты представителей.

عاجل | المتحدث باسم مجلس النواب أسعد الشرتاع لفبراير: اجتماع النواب في #طرابلس تشاوري لعدد من أعضاء المجلس



الشرتاع: الاجتماع يأتي على هامش أعمال وجهود التئام المجلس التي تبحث سبل عقد جلسة كاملة النصاب يُحدد زمان ومكان انعقادها لاحقا#ليبيا pic.twitter.com/mGOmMCGqkv — قناة فبراير (@FebruaryChannel) February 23, 2021

Глава Высшего государственного совета Халид Мишри встретился с председателем Верховного суда Мухаммадом Хафи и главой Высшей избирательной комиссии Имадом Саихом в штаб-квартире ВГС в Триполи. Беседа состоялась по инициативе Мишри с целью обсуждения подготовки к проведению референдума по конституции и следующих выборов.

Источники информагентства «Аль-Джамахирия» заявил об усилиях лидера группировки «Ливийской исламской боевой группы» Абделя Хакима Белхаджа и члена запрещенной в РФ организации «Братья-мусульмане»1 Али Салаби продвинуть бывшего директора канала Al Nabaa Валида Лафи на пост министра по политическим вопросам в новом правительстве Дабибы. Источники добавили, что член ВГС от Тархуны Хасан Джабалла также поддерживает это назначение.

Али Салаби известен своими связями с Катаром и Анкарой. Он также регулярно контактирует с турецкой разведкой и является лоббистом интересов Реджепа Эрдогана в Ливии.

В свою очередь «Ливийская исламская боевая группа», возглавляемая Белхаджем, считалась террористической в Великобритании и обвинялась в причастности к теракту на концерте Арианы Гранде в Манчестере. Лидер формирования также тесно связан с Турцией и «Братьями-мусульманами».

Тобрук

Телеканал Al Arabiya со ссылкой на источник в Палате представителей сообщает, что Совместный военный комитет «5+5» согласовал проведение заседания парламента в Сирте, чтобы выразить вотум доверия ПНЕ.

مجلس النواب الليبي: اللجنة العسكرية 5+5 أبلغتنا بجاهزية سرت لجلسة منح الثقة للحكومة #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) February 23, 2021

Сабрата

Бывший глава военного совета города Сабрата Тахрир Гарабли попросил премьер-министра Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Абд аль-Хамида Дабибу при формировании кабмина отдалить от власти тех, кто уже в прошлом занимал руководящие должности.

По его мнению, в североафриканской стране есть компетентные граждане с потенциалом, у которых нет возможности реализовать навыки.

Общество

Заместитель Генсека ООН по миротворческим операциям Жан-Пьер Лакруа заявил, что международная организация готова следить за соблюдением режима прекращения огня в Ливии.

По его словам, ООН знает о развитии переговоров. Кроме того, международная организация может занять центральную роль в контроле за соблюдением соглашения.

Российский переводчик Самер Суэйфан, проведший более полутора лет в ливийской частной тюрьме «Митига» вместе с социологом Максимом Шугалеем, рассказал в подкасте блогеру Михаилу Ронкаинену о пытках и условиях содержания в «Митиге».

По его словам, его допрашивали и избивали ежедневно в течение первых нескольких месяцев. Шугалея также пытали при нем, и наоборот. В то же время соседи по камере говорили ему, что регулярные допросы — это хорошо: есть надежда на освобождение.

Жить переводчику приходилось в камере площадью 25 квадратных метра вместе с 68 задержанными. Стульев и коек не было. Спали на полу по очереди, а остальное время проводили стоя.

Кормили их плохо: скудный завтрак из куска хлеба с сыром, а потом миска острых макарон на всех. Питьевой воды выдавали пять литров в день на пять человек, иногда Суэйфану приходилось пить соленую воду из крана.

Максим Шугалей и Самер Суэйфан вернулись в Россию 11 декабря 2020 года после 18 месяцев незаконного заключения в Ливии. Их похитили в мае 2019 года, публично обвинив в шпионаже. Однако официальных обвинений россиянам не предъявили.

1 Организация запрещена на территории РФ.