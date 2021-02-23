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Арест шестерых контрабандистов и миссия ЕС в Триполи — события в Ливии 23 февраля

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Арест шестерых контрабандистов и миссия ЕС в Триполи — события в Ливии 23 февраля

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, произошедших в Ливии 23 февраля 2021 года.

 

События

Управление безопасности юго-восточного ливийского муниципалитета Аль-Куфра подтвердило освобождение 156 мигрантов, в том числе 15 женщин и пяти детей. Заложников удерживали контрабандисты в секретной тюрьме.

Обнаружили импровизированную темницу благодаря побегу одного из узников. Мигрант рассказал не только о местоположении тюрьмы, но и о пытках. В ходе последующего рейда арестовали шестерых контрабандистов и направили в прокуратуру. Освобожденных заложников, которые оказались выходцами из Сомали, Эритреи и Судана, доставили в Центры временного содержания.

Патруль батальона «Субуль ас-Салям» Ливийской национальной армии в тот же день захватил три автомобиля в муниципалитете Аль-Куфра. Оказалось, что Toyota Tundra контрабандой перевозила бензин в пограничный с Суданом район.

Водителей и транспорт передали в Главную прокуратуру Аль-Куфры для принятия правовых мер.  

Развитие ситуации вокруг покушения на Фатхи Башагу 

Министр внутренних дел Правительства национального согласия Ливии Фатхи Башага пообщался с заместителем британского посла в североафриканской стране Флером Уилсоном.

Лондон вслед за остальными странами соболезнует главе МВД ПНС в связи с инцидентом, случившимся в воскресенье, 21 февраля.

«Великобритания решительно осуждает любые действия, которые угрожают стабильности и безопасности Ливии и политическому процессу в целом», — говорится в заявлении посольства.

Тем временем сам министр, согласно источнику телеканала Sky News Arabia, планирует операцию против бандформирований города Аз-Завия, которых он обвиняет в покушении на себя. При этом Башага хочет взять под контроль нефтегазовый комплекс Меллита и местный нефтеперерабатывающий завод. Основанием для этого станет «пресечение контрабанды топлива».

Таким образом, если данные источника подтвердятся, проигравший на недавних выборах премьер-министр Фатхи Башага усилит благодаря покушению свое влияние, укрепит финансовое положение, а также нанесет серьезный урон боевикам Аз-Завии, с которыми у него давний конфликт.

 

Политика

Триполи

Глава Президентского совета Мухаммад Юнис аль-Манфи с заместителями Абдаллой Лафи и Мусой Куни, а также премьер-министром Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Абд аль-Хамидом Дабибой встретились с военным руководством Западного региона.

Стороны обсудили как объединение армии, так и поддержку Совместного военного комитета «5+5».

После этого премьер-министр ПНЕ, глава Президентского совета и его заместители приняли главу Миссии ЕС в Ливии Хосе Сабаделя и главу Миссии ЕС по содействию пограничному контролю в Ливии (EUBAM) Наталину Чеа в Триполи. Стороны обсудили аспекты сотрудничества между Ливией и Европой, а также пути поддержки нового Президентского совета и ПНЕ.

Затронули вопросы совместной координации между сторонами для смягчения кризиса, связанного с нелегальной миграцией, пограничного контроля и борьбы с организованной преступностью. Сабадель поздравил Президентский совет и главу ПНЕ с избранием, подчеркнув, что ЕС окажет им полную поддержку. Дабиба и члены Президентского совета подчеркнули необходимость скорейшего предоставления Ливии вакцины против коронавируса.

Консультации депутатов Палаты представителей прошли в Триполи. По словам официального представителя Асъада Шарта, обсудили проведение совещания с достижением кворума доверия ПНЕ, а также время и место следующего заседания Палаты представителей. 

Глава Высшего государственного совета Халид Мишри встретился с председателем Верховного суда Мухаммадом Хафи и главой Высшей избирательной комиссии Имадом Саихом в штаб-квартире ВГС в Триполи. Беседа состоялась по инициативе Мишри с целью обсуждения подготовки к проведению референдума по конституции и следующих выборов. 

Источники информагентства «Аль-Джамахирия» заявил об усилиях лидера группировки «Ливийской исламской боевой группы» Абделя Хакима Белхаджа и члена запрещенной в РФ организации «Братья-мусульмане»1 Али Салаби продвинуть бывшего директора канала Al Nabaa Валида Лафи на пост министра по политическим вопросам в новом правительстве Дабибы. Источники добавили, что член ВГС от Тархуны Хасан Джабалла также поддерживает это назначение.

Али Салаби известен своими связями с Катаром и Анкарой. Он также регулярно контактирует с турецкой разведкой и является лоббистом интересов Реджепа Эрдогана в Ливии.  

В свою очередь «Ливийская исламская боевая группа», возглавляемая Белхаджем, считалась террористической в Великобритании и обвинялась в причастности к теракту на концерте Арианы Гранде в Манчестере. Лидер формирования также тесно связан с Турцией и «Братьями-мусульманами».

 

Тобрук

Телеканал Al Arabiya со ссылкой на источник в Палате представителей сообщает, что Совместный военный комитет «5+5» согласовал проведение заседания парламента в Сирте, чтобы выразить вотум доверия ПНЕ.

 

Сабрата

Бывший глава военного совета города Сабрата Тахрир Гарабли попросил премьер-министра Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Абд аль-Хамида Дабибу при формировании кабмина отдалить от власти тех, кто уже в прошлом занимал руководящие должности.

По его мнению, в североафриканской стране есть компетентные граждане с потенциалом, у которых нет возможности реализовать навыки.

 

Общество

Заместитель Генсека ООН по миротворческим операциям Жан-Пьер Лакруа заявил, что международная организация готова следить за соблюдением режима прекращения огня в Ливии.

По его словам, ООН знает о развитии переговоров. Кроме того, международная организация может занять центральную роль в контроле за соблюдением соглашения.

Российский переводчик Самер Суэйфан, проведший более полутора лет в ливийской частной тюрьме «Митига» вместе с социологом Максимом Шугалеем, рассказал в подкасте блогеру Михаилу Ронкаинену о пытках и условиях содержания в «Митиге».

По его словам, его допрашивали и избивали ежедневно в течение первых нескольких месяцев. Шугалея также пытали при нем, и наоборот. В то же время соседи по камере говорили ему, что регулярные допросы — это хорошо: есть надежда на освобождение.

Жить переводчику приходилось в камере площадью 25 квадратных метра вместе с 68 задержанными. Стульев и коек не было. Спали на полу по очереди, а остальное время проводили стоя.

Кормили их плохо: скудный завтрак из куска хлеба с сыром, а потом миска острых макарон на всех. Питьевой воды выдавали пять литров в день на пять человек, иногда Суэйфану приходилось пить соленую воду из крана.

Максим Шугалей и Самер Суэйфан вернулись в Россию 11 декабря 2020 года после 18 месяцев незаконного заключения в Ливии. Их похитили в мае 2019 года, публично обвинив в шпионаже. Однако официальных обвинений россиянам не предъявили.  

1 Организация запрещена на территории РФ.

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