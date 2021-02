Арест шестерых контрабандистов и миссия ЕС в Триполи — события в Ливии 23 февраля

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, произошедших в Ливии 23 февраля 2021 года.

Управление безопасности юго-восточного ливийского муниципалитета Аль-Куфра подтвердило освобождение 156 мигрантов, в том числе 15 женщин и пяти детей. Заложников удерживали контрабандисты в секретной тюрьме.

Обнаружили импровизированную темницу благодаря побегу одного из узников. Мигрант рассказал не только о местоположении тюрьмы, но и о пытках. В ходе последующего рейда арестовали шестерых контрабандистов и направили в прокуратуру. Освобожденных заложников, которые оказались выходцами из Сомали, Эритреи и Судана, доставили в Центры временного содержания.

Патруль батальона «Субуль ас-Салям» Ливийской национальной армии в тот же день захватил три автомобиля в муниципалитете Аль-Куфра. Оказалось, что Toyota Tundra контрабандой перевозила бензин в пограничный с Суданом район.

Водителей и транспорт передали в Главную прокуратуру Аль-Куфры для принятия правовых мер.

Министр внутренних дел Правительства национального согласия Ливии Фатхи Башага пообщался с заместителем британского посла в североафриканской стране Флером Уилсоном.

Лондон вслед за остальными странами соболезнует главе МВД ПНС в связи с инцидентом, случившимся в воскресенье, 21 февраля.

Pleased to speak with @Fathi_Bashagha and convey directly my sympathy to him and his team following Sunday’s security incident. The UK strongly condemns any acts that threaten the stability and security of Libya, and the wider political process. #UKWithLibya pic.twitter.com/1Hd8cM5fk7