ЦБ озвучил уровень доходности банковских рублевых вкладов в марте

Москва, 23 февраля. Базовый уровень доходности вкладов в рублях до востребования в марте находился на уровне 4,887%, в феврале — 4,812%, следует из материалов ЦБ РФ.

Базовая доходность депозитов на срок до 90 дней составит 4,137%. На срок от 91 до 180 дней — 4,073%, от 181 дня до одного года — 4,784%, более года — 5,335%. По долларовым вкладам базовый уровень доходности регулятор определил следующим образом: депозиты до востребования — 0,224%, сроком до 90 дней — 0,47%, от 91 до 180 дней — 0,403%, от 181 дня до года — 0,853%, сроком свыше года — 1,083%.

По вкладам в евро базовая ставка по депозитам до востребования составит 0,008%, на срок до 90 дней — 0,01%, от 91 до 180 дней — 0,01%, от 181 дня до года — 0,01%, на срок больше года — 0,033%. Банк России каждый месяц определяет базовый уровень доходности по вкладам в рублях и иностранных валютах по показателям максимальных ставок.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина ранее озвучила советы для начинающих инвесторов. В первое время инвестору стоит воздержаться от рисков, всегда иметь запас сбережений и не вкладывать в активы заемные деньги.