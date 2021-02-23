Эксперт Юшков назвал вероятное время запуска «Северного потока — 2»

Москва, 23 февраля. Вероятные сроки запуска российского газопровода «Северный поток — 2» назвал эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков.

По данным украинской внешней разведки, озвученным ранее, проект мог быть завершен 12 июня, чтобы приурочить введение газопровода в эксплуатацию «по советской традиции» к празднованию Дня России. Юшков заверил, что это всего лишь догадки со стороны разведывательного ведомства страны.

Перед запуском проекта ему предстоит пройти четыре этапа. Первый — полная укладка труб в германских водах. Второй — завершение строительных работ на датском участке. В третий этап включены пусконаладочные работы: проверка компрессии, закачка буферного топлива, испытания разных режимов работы «Северного потока — 2». Четвертый этап предполагает коммерческий запуск проекта.

«Пуск в эксплуатацию стоит ждать не раньше сентября, а не к 12 июня», — заявил эксперт ФНЭБ.

Основные противники российского проекта выражают обеспокоенность тем, что новый президент США Джо Байден не стал принимать меры для остановки проекта. Это первая проверка, стоит ли ждать от американского лидера сопровождения жесткой риторики действиями.