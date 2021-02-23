Amnesty International отменила решение о признании Навального узником совести

Лондон, 23 февраля. Решение о признании блогера Алексея Навального узником совести не вступит в силу. Такое заявление сделали правозащитники Amnesty International.

Международная организация отменила решение, поскольку блогер позволял себе высказывания с одобрением насилия и дискриминации, отметили правозащитники. Навальный не отозвал данные заявления, в связи с чем Amnesty International не признала его узником совести.

Бабушкинский суд Москвы ранее признал блогера виновным по делу о клевете в адрес ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Навальный может стать фигурантом нового дела из-за оскорбления судьи и других участников процесса.