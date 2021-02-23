Индийских экспертов возмутила высокая цена танков Arjun MK-1A

Нью-Дели, 23 февраля. Индийские танки Arjun MK-1A вновь оказались в центре скандала. На этот раз обсуждение было вызвано стоимостью оборонного контракта, говорится в сообщении местных СМИ.

Министерство обороны Индии планирует закупить 118 единиц танка отечественного производства. Одобренная сумма сделки — до 60 миллионов рупий (более семи миллионов долларов за каждый). Индийские военные эксперты широко обсуждают стоимость боевой техники. Современные модификации российских Т-90 при этом обошлись бы бюджету на треть дешевле, пишут обозреватели.

«Получается, что Arjun MK-1A оказался дороже версии Arjun Mk II более чем на миллион долларов. По своим ценовым параметрам его впору вписывать в самые дорогие танки мира», — заметил один из аналитиков.

Ситуация вызвала неоднозначную реакцию и у пользователей Сети из Индии. Некоторые считают, что за стоимость в семь млн долларов Arjun MK-1A должен быть невероятной боевой машиной. Другие отметили, что стране скорее нужны легкие танки для боев в горах.

Ранее стало известно, что улучшенная версия танка Arjun MK-1A оказалась непригодна к горной войне. Также Индия планирует и дальше покупать у России военную технику, включая истребители МиГ-29, сообщает «360».