Политические партии Чада поддержали единого кандидата на пост президента

Нджамена, 23 февраля. Чадский политический деятель Яя Дилло Джеру заручился поддержкой 13 партий на выборах президента страны, сообщает Alwihda Info.

Политические силы, объединившиеся в «Народный фронт перемен», подписали соглашение о поддержке Джеру в качестве единого кандидата в понедельник, 22 февраля.

Présidentielle au #Tchad : Yaya Dillo reçoit le soutien de 13 partis https://t.co/qYtS8KCalY pic.twitter.com/1VMd7JmCBq — Alwihda Info (@alwihdainfo) February 23, 2021

Пресс-секретарь движения Махмат Тахир Джибрин подчеркнул, что если демократическая оппозиция хочет не допустить президента Идриса Деби на шестой срок, то необходимо действовать сообща.

«У политических партий демократической оппозиции есть общее послание для народа Чада: нужно объединиться вокруг кандидата, символизирующего надежду, социальную справедливость и восстановление равноправия. Яя Дилло Джеру известен своей откровенностью и обладает набором всех вышеперечисленных качеств», — добавил он.

Социалистическая партия без границ (PSF) выдвинула Джеру для участия в выборах президента Чада на прошлой неделе. Бывший член правительства ранее представлял республику в Экономическом и валютном сообществе стран Центральной Африки (CEMAC). Он лишился должности после заявления о том, что высшие эшелоны власти замешаны в коррупции и хищении государственных средств.

Ранее международная редакция Федерального агентства новостей сообщала, что кандидат на пост президента Чада раскритиковал Идриса Деби за его неспособность построить демократическое государство.