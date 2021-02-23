Администрация Twitter заблокировала 100 связанных с РФ аккаунтов

Вашингтон, 23 февраля. В сервисе микроблогов Twitter 100 аккаунтов, связанных с Российской Федерацией, были заблокированы во вторник. Об этом рассказали представители администрации соцсети.

Причиной, по которой Twitter произвел блокировку сотни профилей, стала связь этих аккаунтов с Россией. По мнению руководства компании, они «пытались повлиять на США и Евросоюз».

Решения Польши, Швеции и Германии выслать российских дипломатов в МИД России считают необоснованными и недружественными. Об этом ранее заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.