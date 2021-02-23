Лопырева публично обратилась к мужу, по которому скучает в разлуке

Дубай, 23 февраля. Телеведущая, модель и блогер Виктория Лопырева публично обратилась к своему супругу, бизнесмену и политику Игорю Булатову, который находится вдали от нее.

Сейчас Лопырева вместе с сыном Марком Лионелем проводит время в Дубае. Модель занимается спортом и наслаждается теплой погодой. Булатов раньше всегда сопровождал жену в поездках, но затем он получил должность зампреда правительства Республики Коми. Теперь Лопырева видится с супругом не так часто.

В честь 23 Февраля скучающая по мужу ведущая опубликовала пост в Instagram. Виктория Лопырева поздравила всех мужчин, а также своего супруга.

«От всей души поздравляю всех, кто причастен, с Днем защитника Отечества! Есть такая профессия — Родину защищать! А можно просто быть мужчиной, который защищает и любит свою семью. Спасибо за то, что вы есть! Мирного неба и крепкого здоровья! Сил тебе, дорогой», — написала модель.

Блогер выложила несколько снимков с мужем и маленьким сыном. Лопырева показала, как Булатов вместе с мальчиком разглядывает книги, а также смешит сына, сидящего на велосипеде, передает телеканал «360».

День всех влюбленных Виктория Лопырева тоже провела в разлуке с мужем. В честь праздника она опубликовала трогательное фото с супругом.