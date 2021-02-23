Боевики «Боко Харам» обезглавили шестерых лесорубов на северо-востоке Нигерии

Абуджа, 23 февраля. Боевики группировки «Боко Харам»1 (запрещена в РФ) убили шестерых лесорубов во время нападения на нигерийский штат Борно, сообщает Anadolu Agency.

Нигерийцы отправились в джунгли нарубить дров для последующей продажи в прошлый четверг, 18 февраля. Там на них напали радикалы, рассказал один из выживших мужчин. О произошедшем стало известно накануне вечером, 22 февраля.

«Убили шестерых человек. Их обезглавили», — уточнил сумевший избежать казни лесоруб.

Боевики атаковали лесорубов рядом с городом Дамбоа, который находится на северо-востоке Нигерии, в 87 километрах от Майдугури, столицы штата. Регион уже больше десяти лет страдает от бесчинств «Боко Харам». Группировка взяла на себя ответственность за большинство нападений в этой части страны.

Ранее международная редакция Федерального агентства новостей сообщала, что боевики ударили по еще одному городу в штате Борно — Дикве. Атаку бандитов успешно отразила нигерийская армия.

1 Организация запрещена на территории РФ.