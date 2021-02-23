Догхантеры расстреляли четырех бездомных псов под Кировском

Кировск, 23 февраля. Четыре бездомные собаки стали жертвами догхантеров в Куменском районе Кировской области. Псов должны были спасти волонтеры и отвезти в приют, но убийцы их опередили.

Живодеры действовали с особой жестокостью — они использовали разрывные пули, предназначенными для охоты на лося. У раненых собак были разорваны внутренности. Два пса смогли спастись от кровавой расправы. Одна их них была ранена, ее смогли обнаружить зоозащитники.

Животному оказали помощь. Сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Трупы убитых собак направили на экспертизу. Волонтеры, которые пришли на помощь четвероногим, обратились в полицию.

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