Археологи обнаружили древнейший в мире товар с маркировкой «Сделано в Китае»

Чикаго, 23 февраля. Изучая затонувший на дне Яванского моря корабль, ученые обнаружили древний горшок, на котором было написано «Сделано в Китае». Это древнейший предмет с такой маркировкой.

Судно затонуло примерно 800 лет назад, сообщает Planet Today. Исследования обломков и найденных в них артефактов проводятся на протяжении последних 30 лет. Найденный американскими археологами горшок позволил точнее определить дату катастрофы. Оказалось, что возраст затонувшего корабля намного больше.

Надпись на горшке отсылает к конкретному региону, в котором он был изготовлен. Название региона было изменено после вторжения монголов в 1278 году, что позволило ученым заявить о его более раннем происхождении. Специалисты считают, что судно затонуло не раньше 1162 года.

Вместе с керамической посудой на борту корабля перевозили и другие товары. Среди обломков были обнаружены слоновая кость и смола. Последнюю китайские кораблестроители часто использовали для обработки корпуса судна.

Ранее археологи обнаружили древние саркофаги, чей возраст составляет около двух тысяч лет. Находка была сделана в ходе строительства больницы.