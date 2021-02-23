Улучшение качества жилья поможет вырасти ипотечному рынку в России

Москва, 23 февраля. Качественным характеристикам жилья в РФ уделяется крайне мало внимания, отметила замдиректора Института налогового менеджмента и экономики недвижимости НИУ ВШЭ Татьяна Школьная.

Статистика развитых рынков свидетельствует, что условия по ипотеке внутри городской черты и за городом почти равны, то есть Россия в этом аспекте пока сильно отстает. В то же время низкая база создает возможности для значительного и долговременного роста сектора.

Зарубежный опыт показывает, как через тонкие настройки финансирования проектов и поддержки спроса можно влиять на объемы и качество строящихся жилых объектов. Чтобы добиться стабильного роста рынка, важно учитывать эту ситуацию, исправлять ее, уточнять параметры проектов, покупатели которых предоставляются льготы по ипотеке, подчеркнула Школьная.

Премьер-министр Михаил Мишустин ранее подписал постановление, согласно которому льготные жилищные займы россиянам по программе «Семейная ипотека» будет предоставлять большее количество банков. Кроме того, Минфин предложил, чтобы кредиты по ставке не выше 6% стали доступны и на строительство частных домов.