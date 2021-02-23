Захарова осудила заявление США о противодействии «Северному потоку — 2»

Москва, 23 февраля. Заявление США о проекте «Северный поток — 2» является подтверждением того, что Вашингтон подрывает базовые принципы свободной торговли и конкуренции.

Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на странице в социальной сети Facebook. Таким образом она прокомментировала слова руководителя пресс-службы Госдепа США Неда Прайса, что страна выступает против строительства газопровода по геополитическим причинам.

Она привела цитаты Прайса о том, что причиной неприятия Соединенными Штатами «СП-2» является геополитика и усиление влияния Российской Федерации на страны Европы.

«Но Германия постоянно заявляет, что ей этот проект выгоден. А США постоянно заявляют, что экономику и энергетику нельзя политизировать<...>А теперь тот, кто не хочет политизировать экономику и энергетику, будет помогать тому, кому выгоден проект с экономической и энергетической точки зрения, его не реализовывать?» — заявила она.

Захарова подчеркнула, что Госдепартамент США признался в подрыве страной базовых принципов свободной торговли и конкуренции, подчиняя законы рынка собственным геополитическим интересам.

Противники проекта в Центральной и Восточной Европе недовольны политикой нового американского президента Джо Байдена, который не стал предпринимать меры для остановки строительства газопровода.