Названы сроки отключения Украины от электросети с Россией и Белоруссией

Киев, 23 февраля. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о планах Киева полностью отсоединиться от электросети с Российской Федерацией и Республикой Беларусь.

Чиновник добавил в ходе киевской пресс-конференции, что Украина хочет реализовать это решение до конца 2023 года. Он напомнил, что украинская электросеть еще со времен Советского Союза является частью единой сети с Белоруссией и Россией, сообщает "Интерфакс".

«Мы хотим «отрезаться» от этой сети и сделать украинскую электросеть интегрированной частью европейской сети», — добавил Кулеба.

Реализация инициативы сделает физически невозможными любые поставки электроэнергии из республики. Нововведение, по словам главы МИД, «способствует энергетической безопасности» как Киева, так и европейских стран.

Врио министра энергетики Украины Юрий Витренко также указывал на необходимость отказа от электроэнергии из Российской Федерации. В Киеве думают, что после этого стране на помощь придет Евросоюз, пишет Федеральное агентство новостей.