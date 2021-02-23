Летчики Балтийского флота провели ракетные стрельбы по мишеням

Калининград, 23 февраля. Эскадрилья российских истребителей Су-27 морской авиации Балтийского флота (БФ) провели учебные стрельбы, говорится в пресс-службе флота.

В ходе учений в Калининградской области экипажи истребителей обучались уничтожению стратегических бомбардировщиков противника и выпущенных им крылатых ракет. Проводились реальные запуски ракет класса «воздух-воздух» по летающим мишеням. В маневрах было задействовано девять пилотов 689-го авиационного истребительного полка.

Пилоты проходили обучение в Краснодарском высшем авиационном училище. В течение года летчики в звании лейтенантов налетали 30 часов. Опытные офицеры-инструкторы помогают молодым летчикам набраться опыта перед вступлением на боевое дежурство. Для повышения квалификации и слетанности экипажей регулярно проводятся летно-тактические учения.

Ранее в Сети появилось видео дозаправки самолетов Су-30СМ Балтийского флота над Калининградом. Также танкисты БФ исполнили мечту подростка из детского дома, передает «360».