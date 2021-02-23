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Появились кадры с места мощного взрыва после столкновения поезда с грузовиком в Техасе

Появились кадры с места мощного взрыва после столкновения поезда с грузовиком в Техасе

Остин, 23 февраля. Пользователи социальной сети Twitter опубликовали кадры с места страшной аварии с участием грузовика и поезда. В результате ДТП прогремела серия мощных взрывов.

По предварительной информации, состав перевозил топливо и уголь. Информации о погибших или пострадавших до сих пор не поступало, Однако последствия аварии оказались крайне серьезными.

Четыре человека погибли после столкновения легковушки и товарного поезда в Краснодарском крае, сообщало Федеральное агентство новостей. Никто из машинистов не пострадал. Причиной трагического инцидента могло стать нарушение ПДД водителем легкового авто.

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