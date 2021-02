Появились кадры с места мощного взрыва после столкновения поезда с грузовиком в Техасе

Остин, 23 февраля. Пользователи социальной сети Twitter опубликовали кадры с места страшной аварии с участием грузовика и поезда. В результате ДТП прогремела серия мощных взрывов.

По предварительной информации, состав перевозил топливо и уголь. Информации о погибших или пострадавших до сих пор не поступало, Однако последствия аварии оказались крайне серьезными.

EXPLOSION VIDEO: Ryan Kyburz captured the moments when a fire cloud erupted from the already heavily smoking train and 18-wheeler in Cameron. What we know so far >> https://t.co/dROScKIrrE



**WARNING: Video contains graphic language.** pic.twitter.com/gKV20WLz25