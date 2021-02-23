«Помни, что ты умрешь»: главарь радикалов FARС-ER пригрозил президенту Колумбии Ивану Дуке

Глава самой известной повстанческой группировки Латинской Америки «Революционные вооруженные силы Колумбии» (FARC) Хесус Сантрич пригрозил убить президента Колумбии Ивана Дуке. Короткое видеообращение лидера FARC появилось в социальных сетях несколько дней назад.

«Помни, что ты умрешь, герцог (фамилия Дуке переводится как «герцог». Ко всякому Прокрусту приходит его Тесей, ко всякой жирной свинье приходит ее декабрь. Увидимся», — заявил Сантрич.

#PRIMICIA @LaNocheNTN24 #ReapareceSantrich desde Venezuela para amenazar al presidente de Colombia Iván Duque. Según fuentes de inteligencia, las imágenes fueron grabadas el 13 de febrero de este año en territorio venezolano ???????? Todos los detalles en minutos a las 6 pm por @NTN24 pic.twitter.com/HPWXCOXLB0 — La Noche NTN24 (@LaNocheNTN24) February 22, 2021

По данным канала NTN24, сам ролик был снят 13 февраля 2021 года в департаменте Боливар.

Ранние обращения повстанцев

Это уже не первое послание с угрозами, записанное радикальным движением FARC в адрес колумбийского правительства и лично Дуке. В августе 2019 года Сантрич совместно с другим лидером повстанцев Иваном Маркесом заявил о возобновлении вооруженной борьбы с президентским режимом.

«Мы объявляем миру, что началась вторая Маркеталия (название крестьянской колонии самообороны в Колумбии, родина FARC. — Прим. ФАН) под эгидой всеобщего права всех народов мира восстать против угнетения», — сказал тогда Маркес.

El regreso a la guerra de Iván Márquez- el ex número dos de las FARC- es quizá uno de los golpes más bajos que ha sufrido el proceso de paz en Colombia y que tiene en máxima alerta a las autoridades porque se cree sería el renacimiento de una nueva guerrilla en este país. pic.twitter.com/XokxGnYq2K — TVRadioMiami (@TeveRadioMiami) August 30, 2019

В сентябре 2020 года Сантрич совместно с другими повстанцами попросил отправить в отставку колумбийского президента, потому что он «его душа заражена незаконным оборотом наркотиков, он покупал голоса, а его руки испачканы кровью».

«Больше никакой терпимости к Ивану Дуке. Мы должны закрыть путь к тирании и плохому управлению. Коронавирус, который спас его от гнева и народного возмущения, больше не служит для усмирения народного недовольства, не говоря уже о его скучных и оскорбительных ежедневных появлениях на телевидении», — заявили левые радикалы.

Pasado más de un año desde su rearme, varios líderes guerrilleros se refirieron a la actualidad del país y pidieron la renuncia del presidente Duque y de su vicepresidenta. https://t.co/tzPdxSuREe — elespectador (@elespectador) September 29, 2020

Официальная реакция

Угрозы Сантрича в адрес Дуке связаны с тем, что на FARC оказывает влияние колумбийское государство, считает министр обороны страны Диего Молано.

«Преступники из FARC реагируют угрозами, потому что чувствуют давление единого государства. Сантрич скоро увидит, что Верховный главнокомандующий военными и полицейскими силами главенствует принципом «Делом, а не словами», — отмечает Модано у себя на странице в Twitter.

Con amenazas reaccionan delicuentes de disidencias de las FARC que sienten la presión de un Estado unido. El miembro de narcotalia alias ‘Santrich’ pronto verá que el Comandante Supremo de las Fuerzas Militares y de Policía tiene como principio “Res, non verba” #ColombiaSeRespeta — Diego Molano Aponte (@Diego_Molano) February 23, 2021

Президент Колумбии Иван Дуке также прокомментировал инцидент, сказав, что не боится никаких угроз в свой адрес.

«Президент Иван Дуке уверяет, что не боится угроз со стороны преступников. Он придерживается веры и убеждений и борется с преступниками», — говорится в сообщении журналистки Клаудии Гурисатти.

#ReapareceSantrich el Presidente @IvanDuque asegura que “No teme amenazas de delincuentes” se aferra a la fe y a la convicción de combatir a los delincuentes. Reacción a vídeo con amenazas del cabecilla de Narcotalia desde Venezuela. Primicia @LaNocheNTN24 pic.twitter.com/zMdHLHQ6zB — Claudia Gurisatti (@CGurisattiNTN24) February 22, 2021

Причина конфликта

Группировка «Революционные вооруженные силы Колумбии» (FARC) была образована в 1964 году и изначально боролась против лишения крестьян земли. Для достижения своих целей повстанцы нередко прибегали к терроризму и похищению людей. К концу 1990-х годов FARC настолько расширилась, что имела свои подразделения на половине территории Колумбии. В 1982 году президент страны Белисарио Бетанкур начал переговоры о примирении и демилитаризации FARC. В итоге этого удалось добиться только в 2016 году, когда многие боевики были амнистированы и повстанцы стали легальной партией.

Все изменилось в 2018 году с приходом к власти Ивана Дуке, который изначально считал договоренности очень лояльными по отношению к бывшим боевикам. В год своего избрания он изъявил желание изменить шесть из 159 статей договора о примирении c FARC. Это решение возмутило повстанцев, и самые радикальные из них вернулись к вооруженной борьбе.

Один из лидеров FARC Иван Маркес заявил, что организация будет координировать свои усилия с членами Армии национального освобождения (ELN) и другими единомышленниками. В настоящее время численность повстанцев насчитывает порядка 2,2 тыс. человек.