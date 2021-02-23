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«Помни, что ты умрешь»: главарь радикалов FARС-ER пригрозил президенту Колумбии Ивану Дуке

«Помни, что ты умрешь»: главарь боевиков FARС-ER пригрозил президенту Колумбии Ивану Дуке

Глава самой известной повстанческой группировки Латинской Америки «Революционные вооруженные силы Колумбии» (FARC) Хесус Сантрич пригрозил убить президента Колумбии Ивана Дуке. Короткое видеообращение лидера FARC появилось в социальных сетях несколько дней назад.

«Помни, что ты умрешь, герцог (фамилия Дуке переводится как «герцог». Ко всякому Прокрусту приходит его Тесей, ко всякой жирной свинье приходит ее декабрь. Увидимся», — заявил Сантрич.

По данным канала NTN24, сам ролик был снят 13 февраля 2021 года в департаменте Боливар.

Ранние обращения повстанцев

Это уже не первое послание с угрозами, записанное радикальным движением FARC в адрес колумбийского правительства и лично Дуке. В августе 2019 года Сантрич совместно с другим лидером повстанцев Иваном Маркесом заявил о возобновлении вооруженной борьбы с президентским режимом.

«Мы объявляем миру, что началась вторая Маркеталия (название крестьянской колонии самообороны в Колумбии, родина FARC. — Прим. ФАН) под эгидой всеобщего права всех народов мира восстать против угнетения», — сказал тогда Маркес.

В сентябре 2020 года Сантрич совместно с другими повстанцами попросил отправить в отставку колумбийского президента, потому что он «его душа заражена незаконным оборотом наркотиков, он покупал голоса, а его руки испачканы кровью».

«Больше никакой терпимости к Ивану Дуке. Мы должны закрыть путь к тирании и плохому управлению. Коронавирус, который спас его от гнева и народного возмущения, больше не служит для усмирения народного недовольства, не говоря уже о его скучных и оскорбительных ежедневных появлениях на телевидении», — заявили левые радикалы.

Официальная реакция

Угрозы Сантрича в адрес Дуке связаны с тем, что на FARC оказывает влияние колумбийское государство, считает министр обороны страны Диего Молано.

«Преступники из FARC реагируют угрозами, потому что чувствуют давление единого государства. Сантрич скоро увидит, что Верховный главнокомандующий военными и полицейскими силами главенствует принципом «Делом, а не словами», — отмечает Модано у себя на странице в Twitter.

Президент Колумбии Иван Дуке также прокомментировал инцидент, сказав, что не боится никаких угроз в свой адрес.

«Президент Иван Дуке уверяет, что не боится угроз со стороны преступников. Он придерживается веры и убеждений и борется с преступниками», — говорится в сообщении журналистки Клаудии Гурисатти.

Причина конфликта

Группировка «Революционные вооруженные силы Колумбии» (FARC) была образована в 1964 году и изначально боролась против лишения крестьян земли. Для достижения своих целей повстанцы нередко прибегали к терроризму и похищению людей. К концу 1990-х годов FARC настолько расширилась, что имела свои подразделения на половине территории Колумбии. В 1982 году президент страны Белисарио Бетанкур начал переговоры о примирении и демилитаризации FARC. В итоге этого удалось добиться только в 2016 году, когда многие боевики были амнистированы и повстанцы стали легальной партией.

Все изменилось в 2018 году с приходом к власти Ивана Дуке, который изначально считал договоренности очень лояльными по отношению к бывшим боевикам. В год своего избрания он изъявил желание изменить шесть из 159 статей договора о примирении c FARC. Это решение возмутило повстанцев, и самые радикальные из них вернулись к вооруженной борьбе.

Один из лидеров FARС-ER Хесус Сантрих

Один из лидеров FARC Иван Маркес заявил, что организация будет координировать свои усилия с членами Армии национального освобождения (ELN) и другими единомышленниками. В настоящее время численность повстанцев насчитывает порядка 2,2 тыс. человек.

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