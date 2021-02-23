Певица Валерия пришла в необычном образе на съемки шоу «Маска»

Москва, 23 февраля. Популярная певица Валерия появилась на съемках шоу «Маска» в необычном образе. Исполнительница подчеркнула стройную фигуру белоснежным костюмом с укороченными брюками.

Валерия снова стала членом жюри во втором сезоне шоу «Маска». Компанию ей составили Регина Тодоренко, Филипп Киркоров, Тимур Родригес и Александр Ревва. Певица не устает щеголять стильными нарядами. Она уже появлялась в жюри в модном голубом платье оверсайз и в черном наряде с бантом и изящным декольте.

На этот раз 52-летняя исполнительница надела белый жакет и укороченные брюки, украшенные кокетливой бахромой. Образ Валерия дополнила эффектной розовой шляпкой-бутоном и серебристыми босоножками на каблуках. Видео со съемок «Маски» появились на одной из страниц в Instagram.

На кадрах можно разглядеть и других членов жюри шоу. Регина Тодоренко на этот раз надела необычный красный костюм. Ведущая «Орла и решки» вместе с Валерией расцеловали Филиппа Киркорова.

Зрители и члены жюри гадают, кто же скрывается под костюмами персонажей на шоу «Маска». Пока рассекречена личность лишь Черной пантеры, которой стала гимнастка Светлана Хоркина.