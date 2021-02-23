Линда Томас-Гринфилд получила должность постпреда США при ООН

Вашингтон, 23 февраля. Кандидатуру Линды Томас-Гринфилд утвердили на должность постоянного представителя Соединенных Штатов при ООН в ходе голосования Сената Конгресса.

Финальное голосование состоялось во вторник. Днем ранее, 22 февраля, законодатели большинством голосов приняли решение о завершении дебатов касательно кандидатуры на место постпреда. Всего 75 членов Сената одобрили утверждение Линды Томас-Гринфилд, 20 республиканцев оказались против.

Ранее источники местной газеты The Washington Post сообщили изданию о готовящихся новых санкциях США в отношении России из-за якобы кибератак Кремля и ситуации с блогером Алексеем Навальным.