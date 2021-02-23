Шубская в День защитника Отечества показала забавное фото сына Овечкина

Вашингтон, 23 февраля. Модель Анастасия Шубская показала фотографию двухлетнего сына Сергея в День защитника Отечества. Судя по всему, он пойдет по стопам отца и займется хоккеем.

Жена трехкратного чемпиона мира по хоккею Александра Овечкина показала его подрастающего первенца в личном микроблоге Instagram. На снимке двухлетний Сергей запечатлен в спортивной экипировке и с клюшкой в руке. Ребенок широко улыбается за решеткой защитного шлема.

В посте Шубская отметила своего супруга. Она поздравила с праздником всю мужскую половину своих подписчиков и пожелала им такого же счастья, какое испытывает ее старший сын от игры в хоккей.

«Такой хорошенький» Успехов ему в хоккее»; «Такой хороший сынуля у вас. Умный, неизбалованный»; «Интересно за вами наблюдать, правда», — прокомментировали фото пользователи соцсети.

15 февраля «Вашингтон Кэпиталз» проиграл «Питтсбург Пингвинз» в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ), несмотря на результативные действия российских хоккеистов.