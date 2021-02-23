Сильный ветер повалил стеклянную дверь в торговом центре Магнитогорска

Магнитогорск, 23 февраля. Сильный ветер обрушил фасад торгового центра в Челябинской области. ЧП случилось рано утром.

Инцидент произошел в ТЦ «Тройка» на улице Советской. К счастью, торговый центр еще был закрыт, поэтому обошлось без пострадавших.

Упавшая конструкция повредила припаркованный неподалеку автомобиль. Вероятно, администрации магазина предстоит выплатить компенсацию водителям, чьи машины пострадали.

Директор ТЦ, где произошел несчастный случай, заявил об устранении последствий ЧП. Рухнувшую дверь оцепили, «Тройка» продолжила работать.

Похожая ситуация произошла во Владивостоке. Конструкция из бетона и металла весом в несколько десятков килограммов разбилась рядом с машиной, которую хозяин оставил у дома на парковке, сообщал ФАН. Автомобиль чудом не пострадал, хотя части конструкции упали в сантиметре от его кузова.