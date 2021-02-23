Британские медики рассказали об опасности повышенного потоотделения

Лондон, 23 февраля. Чрезмерная потливость может служить признаком проблем с сердцем, заявили специалисты Британского фонда сердечных заболеваний.

Беспричинная ночная потливость способна указывать на возможные проблемы с сердцем, поделились медики. Также такой симптом может свидетельствовать о приближающемся инфаркте.

«Прокачка крови через закупоренные артерии требует от сердца большего усилия, поэтому тело больше потеет, пытаясь снизить температуру во время дополнительных усилий», — уточнили эксперты Британского фонда сердечных заболеваний.

Опаснее всего, когда потоотделение наблюдается вместе с резкой болью в груди, добавили специалисты. В таком случае пациенту необходимо незамедлительно обратиться к врачу.

Симптомы рака на ранних стадиях трудно обнаружить. Некоторые признаки не вызывают недомогания, поэтому люди могут их игнорировать.