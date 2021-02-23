Психиатр рассказал, как замедлить возрастной упадок функций мозга

Вашингтон, 23 февраля. Человеческий мозг с возрастом начинает ослабевать, а его функциональность заметно снижается. Профессор психиатрии Гэри Смолл рассказал, как замедлить этот процесс.

Специалист рекомендует регулярно уделять время физическим нагрузкам. Так, 20 минут быстрой ходьбы каждый день способствуют снижению риска возрастного упадка функций мозга и развития деменции.

Кроме того, важно правильно питаться. По словам Смолла, в рационе должны присутствовать продукты, в состав которых входят жиры омега-3. Например, богатым источником этого вещества могут стать рыба или орехи.

Психиатр также указал на необходимость стараться избегать стрессовых ситуаций, поскольку это может привести к выработке определенных гормонов, в том числе кортизола. В случае его повышения происходит поражение мозга.

Американские ученые обнаружили главный фактор, влияющий на старение мозга. Им оказался ген под названием FOXO3, который сохраняет у него способность к регенерации и не дает стволовым клеткам делиться до появления возможности для выживания новых нейронов.