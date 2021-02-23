Ветеран Игнат Артеменко получил поздравления с 23 Февраля от Лаврова

Москва, 23 февраля. Глава МИД России Сергей Лавров поздравил с Днем защитника Отечества ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко.

Как пишет в Facebook спикер ведомства Мария Захарова, 23 февраля ветерану привезли поздравление от Лаврова.

«Подпись там одна, а с ней — много пылающих сердец, не сдающихся и не предающих память. От себя могу сказать, что за Игната Сергеевича мы горой», — добавила официальный представитель российского министерства.

По словам Захаровой, она часто рассказывает о действиях МИД РФ для недопущения искажения истории, а также осквернения памятников и памяти. За всех погибших на войне советских солдат Россия будет стоять до конца, заключила она.

Ранее суд признал виновным блогера Алексея Навального в оскорблении ветерана Игната Артеменко. Ему назначили штраф в размере 850 тыс. рублей.