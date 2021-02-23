Премьер Грузии призвал оппозиционные силы к диалогу после ареста Мелии

Тбилиси, 23 февраля. Оппозиционным силам Грузии необходимо начать диалог с правительством о будущем государства на фоне ареста главы партии «Единое национальное движение» Ники Мелии.

Об этом заявил грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили, сообщила пресс-служба правительства страны. По словам политика, он готов к диалогу с представителями оппозиции «в любое время и любом формате».

«Сегодня, когда исполнен закон (арестован Мелия — Прим. ред.) и государство оказалось на высоте, я хочу призвать все политические силы, которым дорога наша страна, открыть настоящий диалог. Давайте говорить не о том, что нас разделяет, а о том, что нас объединяет», — заявил Гарибашвили.

Помимо этого, премьер Грузии призвал «вместе заботиться об укреплении государственности и независимости» страны, а также демократической системы и решении соцпроблем.

Ранее посольство США в Тбилиси сообщило, что Грузия сделала шаг назад от демократического курса стран, которые входят в евроатлантическую семью, арестовав Мелию.