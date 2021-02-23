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Кофе способен снизить риск сердечной недостаточности

Кофе способен снизить риск сердечной недостаточности

Вашингтон, 23 февраля. Употребление кофе каждый день поможет снизить риск возникновения сердечной недостаточности, выяснили ученые из Соединенных Штатов Америки.

Исследователи проанализировали состояние сердечно-сосудистой системы людей, которые пьют кофе без сахара, и тех, кто предпочитает другие напитки. Результаты показали, что у людей, которые любят кофе, риск развития сердечной недостаточности на протяжении времени снизился на 5-12% на каждую чашку при употреблении напитка ежедневно.

Другая научная работа показала, что риски остались прежними у тех людей, кто не употребляет кофе или выпивает меньше чашки в день. У любителей напитка, которые пьют две и более чашек ежедневно, риск стал меньше примерно на 30%. Ранее в научном сообществе кофеин считали вредным для сердца. Однако ученые выяснили, что кофе может быть элементом здорового питания, если пить его без сахара и молочных продуктов с высоким процентом жира.

До этого врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что употребление кофе поможет снизить риск развития сахарного диабета. Для этого нужно пить четыре чашки в день.

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