Кофе способен снизить риск сердечной недостаточности

Вашингтон, 23 февраля. Употребление кофе каждый день поможет снизить риск возникновения сердечной недостаточности, выяснили ученые из Соединенных Штатов Америки.

Исследователи проанализировали состояние сердечно-сосудистой системы людей, которые пьют кофе без сахара, и тех, кто предпочитает другие напитки. Результаты показали, что у людей, которые любят кофе, риск развития сердечной недостаточности на протяжении времени снизился на 5-12% на каждую чашку при употреблении напитка ежедневно.

Другая научная работа показала, что риски остались прежними у тех людей, кто не употребляет кофе или выпивает меньше чашки в день. У любителей напитка, которые пьют две и более чашек ежедневно, риск стал меньше примерно на 30%. Ранее в научном сообществе кофеин считали вредным для сердца. Однако ученые выяснили, что кофе может быть элементом здорового питания, если пить его без сахара и молочных продуктов с высоким процентом жира.

До этого врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что употребление кофе поможет снизить риск развития сахарного диабета. Для этого нужно пить четыре чашки в день.