«Краснодар» заинтересован в трансфере лучшего бомбардира чемпионата Турции

Краснодар, 23 февраля. Лучший бомбардир турецкой Суперлиги Аарон Бупендза может перейти в российский клуб «Краснодар».

Форвард турецкого «Хатайспора» Аарон Бупендза близок к переходу в «Краснодар». Боссы российского клуба готовы заплатить за 24-летнего нападающего 8 млн евро, сообщили журналисты издания Aspor. В услугах габонского игрока также заинтересованы «Галатасарай» и «Фенербахче».

В этом сезоне Бупендза поучаствовал в 23 матчах чемпионата Турции, записав на свой счет 18 голов. Ранее игрок выступал за «Бордо» и ряд французских клубов.