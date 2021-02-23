Сатановский предрекает обвинение Вашингтоном России в использовании климатического оружия

Москва, 23 февраля. Обрушившийся на США снегопад вывел из строя не только энергосистемы, но и политические элиты. Американские власти оказались абсолютно беспомощны перед природным катаклизмом. Естественно, это не могло не сказаться практически на всех сферах жизнедеятельности. Без света и тепла оказались порядка 4,5 млн домохозяйств штата Техас, — пишет «ПолитПазл».

Российский ученый-востоковед, экономист и политолог Евгений Сатановский в своем Telegram-канале пояснил, что сегодня в США есть две версии аномальных снегопадов. Он уточнил, что более популярной из них является теория о том, что ответственность за капризы природы полностью лежат на плечах правительства во главе с нынешним президентом Джо Байденом.

«Байден мстит «Штату Одинокой Звезды» за его приверженность республиканским взглядам, или миллиардер Билл Гейтс. Основатель корпорации Microsoft ранее заявлял о намерении бороться с глобальным потеплением», — напомнил Сатановский.

А вот вторая версия, по словам Сатановского пока что не получила широкого распространения и является по большей части иронией. Ее суть состоит в том, что Вашингтон в своих проблемах со снегом и холодами захочет обвинить Россию в применении климатического оружия. Пока трудно предположить, дойдет ли до такого абсурда очередное заявление американских ораторов, но политолога веселит и другой факт. Он подчеркнул, что Вашингтон, невзирая на всю свою мощь не смог справиться с совершенно привычным для россиян природным явлением.

«Страшно подумать, что будет с США, приди туда якутские и магаданские морозы. Про Оймякон им рассказать бы, да ведь не поверят», – заявил Сатановский.

Ранее ФАН писал, как Россия подгадала начало политики активного сдерживания США под коллапс в Техасе.