В Севастополе показали, как масштабно проходил митинг народной воли в 2014 году

Жители Севастополя вспомнили митинг, который дал старт изъявлению народной воли в 2014 году. Тогда на площади Нахимова собралось до 30 тысяч участников. В тот день люди отказались признавать новую украинскую власть, пришедшую на волнах государственного переворота в Киеве.

«Это был день определения судьбы города-героя, первый день великой Русской весны. День народной воли, который вернул историческую справедливость и воссоединил Севастополь с Родиной», — написали в своих социальных сетях местные жители.

Сегодня они выкладывали фото и видео, вспоминая об историческом митинге на главной площади города.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поздравил горожан с двойным праздником ― Днем защитника Отечества и днем народной воли.

«Патриотизм, любовь к Родине, способность, никогда не предавая идеалы, добиваться цели восстановили историческую справедливость и сделали этот праздник в Севастополе поистине всенародным», ― написал он в своих социальных сетях.

«Поздравляю и каждого севастопольца, кто защитил наш общий дом от националистических, фашиствующих сил, совершивших государственный переворот на Украине в 2014 году. Тысячи и тысячи севастопольцев внесли свой вклад в общее дело. Мы были едины, приближая возвращение Севастополя домой — в Россию. И эта победа всегда будет с нами!» — написала член комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Екатерина Алтабаева.

О том, как жители Севастополя единым фронтом встали на защиту собственной мечты ― стать частью России, рассказал глава Ленинского района и председатель РОО «Дорожный контроль — Севастополь» Максим Мишин.

«Вспоминая события семилетней давности, не могу не сказать о ребятах с «Автоканала Севастополя» (группа во «ВКонтакте». ― Прим. ред), которые в 2014 году выполняли функцию добровольной дружины, неся свое дежурство по городу 24 часа в сутки, семь дней в неделю», — написал он.

Крымчане также делились воспоминаниями о митинге народной воли. 23 февраля 2014 года он проходил у стен Верховного Совета автономной республики. Тогда крымчане с георгиевскими лентами на одежде и с российскими триколорами в руках пикетировали здание парламента, защищая депутатов от возможных провокаций. Они требовали назначить референдум о независимости Крыма и демократическим путем определить статус автономии.

Годовщину Крымской весны и воссоединения полуострова с Российской Федерацией отметят 18 марта.