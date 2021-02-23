Банк России сообщил о сокращении доли просроченных кредитов граждан

Москва, 23 февраля. Доля «плохих» кредитов россиян по итогам декабря 2020 года сократилась до минимального уровня с мая прошлого года, следует из материалов ЦБ РФ.

Так, доля просроченных кредитов по итогам декабря снизилась на 0,2% и достигла 4,9% на момент 1 января 2021 года. В декабре 2020 года объем «плохой» задолженности также продемонстрировал сокращение на 2,7%, до 979,2 миллиарда рублей. Долги граждан перед банками составили 19,85 трлн рублей по состоянию на 1 января, увеличившись на 0,9%.

Центробанк в январе сообщал, что в прошлом году не было зафиксировано значительного ухудшения качества кредитов. Имеющиеся «плохие» займы были перекрыты резервами и большого риска не составляют.

Ранее россиянам рассказали, как использовать кредитную карту и депозит в банке. Так, клиент может бесплатно пользоваться средствами финансовой организации в грейс-период (время, когда банк не начисляет проценты) в пределах лимита. До истечения установленного времени (30 или 60 дней) необходимо снять средства с депозита и погасить задолженность.